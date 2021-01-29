أكثر من ألف فنان إيرلندي يقاطعون كيان الاحتلال الإسرائيلي ثقافياً

دبلن-سانا

وقع أكثر من ألف فنان وفنانة إيرلنديين تعهداً بمقاطعة كيان الاحتلال الإسرائيلي ثقافياً وذلك تجاوباً مع حملة أطلقتها “مبادرة التضامن الإيرلندي الفلسطيني”.

وقالت منسقة العلاقات الثقافية في المبادرة زوي لولور في بيان نشر على موقع المبادرة الإلكتروني وصول عدد الموقعين على الوثيقة إلى أكثر من ألف فنان يشكل علامة فارقة على مدى تضامن الشعب الإيرلندي مع الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل الحرية والعدالة والمساواة.

وأضافت لولور “وبينما ينهي الشعب الفلسطيني عامه الثالث والسبعين من الطرد والتطهير العرقي والفصل العنصري والنفي القسري.. ومع فشل الحكومات الغربية في معاقبة “إسرائيل” فإن الشعب الفلسطيني بحاجة إلى تضامن أصحاب الضمير من أحرار العالم معه وهذا التعهد الثقافي يلعب دوراً رئيساً في ذلك”.

وتلزم الوثيقة الموقعين برفض تنفيذ أي فعاليات في كيان الاحتلال الإسرائيلي وأي نشاطات ثقافية مشتركة ورفض التمويل من أي مؤسسة مرتبطة بحكومة الاحتلال إلى حين امتثاله للقوانين الدولية والمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان.

والتعهد الإيرلندي هو أول مقاطعة ثقافية منظمة لكيان الاحتلال على الصعيد الوطني وتبعتها مبادرات مماثلة ناجحة في سويسرا وجنوب إفريقيا وبريطانيا وفي أماكن أخرى.

ومن ضمن الموقعين على الوثيقة البالغ عددهم 1031 حتى الآن هناك ممثلون وكتاب وشعراء ورسامون ونحاتون ومخرجون وراقصون ومهندسون معماريون وملحنون ومصممون وموسيقيون وغيرهم بمن في ذلك العديد من أعضاء “أكاديمية الفنانين الإيرلنديين” التي ترعاها الدولة وتتراوح الشخصيات الإيرلندية الفنية بين من هم الأكثر شهرة عالمياً والفنانين الجدد.