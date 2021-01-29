ميليشيا (قسد) تختطف عدداً من المدنيين في ريف الرقة الشرقي

الرقة-سانا

أقدمت ميليشيا “قسد” المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي على اختطاف عدد من المدنيين بريف الرقة الشرقي لإجبارهم على القتال في صفوفها.

وأشارت مصادر محلية لـ سانا في ريف الرقة إلى أن ميليشيا قسد اختطفت عدداً من الشبان في مزارع القادسية ومضر ومنطقة الحمرات في ريف الرقة الشرقي بعد أن شنت حملات مداهمة وروعت أهالي المنطقة واقتادت الشبان لتجنيدهم قسراً للقتال في صفوفها.

وشنت مجموعات مسلحة من ميليشيا “قسد” يوم أمس حملة مداهمات مماثلة في منطقة الكرامة شرق الرقة وبمخيم الهول في ريف الحسكة الشرقي الذي يعاني ظروفاً معيشية وأمنية صعبة وخطفت عدداً من المدنيين وذلك في إطار إجراءاتها القمعية للضغط على الأهالي الذين يرفضون وجود الميليشيا في مناطقهم.