برنامج (نساء ماهرات) في حلب… تعزيز قدرات المرأة ومهاراتها وتمكينها من اختيار المشاريع الإنتاجية

حلب-سانا

تعزيز قدرات المرأة وتنمية مهاراتها وتمكينها من اختيار المشاريع الإنتاجية وحسن إدارتها للوقت لتكون شريكاً فاعلاً في بناء المجتمع ودعم الاقتصاد الوطني هو ما يسعى إليه برنامج “نساء ماهرات” الذي تنفذه لجنة سيدات الأعمال بغرفة صناعة حلب.

وفي هذا الصدد بينت رئيسة لجنة سيدات الأعمال بالغرفة اني ماركوسيان لمراسل سانا أن برنامج “نساء ماهرات” تضمن تنظيم دورات عدة شملت محاضرات نظرية وتطبيقات عملية للمشاركات حول مهارات الحياة والتواصل وإدارة الوقت ودراسة الجدوى الاقتصادية والتخطيط لأي مشروع يمكن أن تقوم به أي سيدة للدخول إلى سوق العمل وتحقيق النجاح به وبالتالي تعزيز دورها بالمجتمع.

إقامة دورات تدريبية متتالية لسيدات الأعمال لتمكين المرأة ورفد سوق العمل بسيدات أعمال منتجات هو ما يعمل عليه برنامج “نساء ماهرات” وفق ما أوضح أمين سر غرفة صناعة حلب المهندس رأفت شماع لافتا إلى أن العمل يسير بالتوازي لتطبيق برنامج “نساء صامدات” ويستهدف ذوي الجرحى والشهداء ومصابي الحرب لمساعدتهن على دخول سوق العمل والإنتاج وتوفير الأيدي العاملة.

الدورات التدريبية للبرنامج تهدف إلى تعزيز دور المرأة ووضعها على الطريق الصحيح ومساعدتها لإقامة مشاريع مستقبلية صغيرة تحقق لها الفائدة هو ما أشارت إليه سماح خياطة عضو لجنة سيدات الأعمال بغرفة الصناعة بينما لفتت المدربة مريانا الحنش المعنية ببرامج الحماية والدعم النفسي ومهارات التفاوض إلى أنها تدرب المشاركات على مهارات الحياة والتواصل وإدارة الوقت وبناء فرق العمل بهدف تنمية قدراتهن ومساعدتهن على التواصل في المجتمع ودخول سوق العمل وإيجاد سبل العيش المناسبة بإقامة مشاريع اقتصادية رابحة والقضاء على المشاكل الاجتماعية التي تتعرض لها المرأة كالزواج المبكر.

وأشار محمد منير علبي مستشار ومدرب في غرفة صناعة حلب إلى أنه يقدم خطط عمل للمشاركات لمساعدتهن على البدء بمشاريعهن وتعزيز مهارات التسويق لديهن ودراسة الجدوى الاقتصادية للفجوات في السوق منوها بتجاوب المشاركات والروح المعنوية العالية لديهن واستعدادهن للبدء بالمشاريع الصغيرة والإنتاج.

كاميرا سانا رصدت آراء عدد من المشاركات في البرنامج حيث أوضحت ريدا درويش أنها اكتسبت من البرنامج أفكارا لإقامة مشروعها الخاص حيث تعتزم افتتاح معهد تعليمي فيما قالت كوسر سكون “إانها تعلمت من الدورات التدريبية الخطوات الأولى لإقامة المشروع الناجح وعدم الوقوع في الخسارة أو الخطأ” بينما بينت ناتالي كازكوزيان انها تعلمت من البرنامج كيفية التطبيق العملي لمشروعها وهو افتتاح روضة أطفال.

قصي رزوق