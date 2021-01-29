واعظي: إيران لم تتخل عن الاتفاق النووي حتى تعود إليه

طهران-سانا

أكد مدير مكتب الرئيس الإيراني محمود واعظي اليوم أن إيران لم تتخل عن الاتفاق النووي حتى تعود إليه مشددا على أنها ستفي بالتزاماتها تجاهه عندما تتأكد أن الولايات المتحدة وأوروبا تفيان بالتزاماتهما.

وردا على اشتراط وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عودة إيران إلى الاتفاق النووي قبل واشنطن قال واعظي لوكالة ارنا: “موقف طهران من الاتفاق كان واضحا منذ البداية وما زلنا على الموقف نفسه” مضيفا: “الرئيس حسن روحاني أعلن مرات عدة أن طهران ستعود إلى التزاماتها بموجب الاتفاق في حال فعل الجانب الآخر الشيء نفسه”.

ولفت واعظي إلى أن من بين مطالب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب كان فتح ملف الاتفاق النووي مبينا أن لا فرق لدى طهران بين الإدارة السابقة والحالية.

وكان ترامب أعلن فى أيار عام 2018 انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الموقع مع إيران التي طالبت مرارا إدارة بايدن باستثمار الفرصة المتاحة لبناء الثقة والعودة إلى التزامات واشنطن في الاتفاق.