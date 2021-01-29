SCS-NET
الشريط الأخباري

ميسي يثير المزيد من الشكوك حول مستقبله

2021-01-29

مدريد-سانا

أثار الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الاسباني في تصريحاته الأخيرة مزيدا من الغموض حول مستقبله مع النادي الكتالوني خلال الموسم المقبل.

وقال الصحفي داريو مونتيرو في تصريحات أبرزها حساب “الشيرنغيتو” البرنامج الإسباني الشهير على “تويتر” إن ميسي أخبره خلال مقابلة أجراها معه مؤخرا “ما زلت لا أعرف ما الذي سأفعله حتى الآن”.

وأضاف مونتيرو: “حديثي مع ميسي أعطاني انطباعا بأنه لم يتراجع عن فكرة الرحيل عن برشلونة بنهاية الموسم”.

وربطت العديد من التقارير مصير ميسي بنتيجة انتخابات برشلونة في آذار المقبل ويعد باريس سان جيرمان أبرز الأندية الراغبة بالحصول على خدماته الموسم المقبل.

انظر ايضاً

ميسي يتخطى رونالدو بعدد الضربات الحرة المسجلة

مدريد-سانا حقق الأسطورة ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني رقماً قياسياً جديداً في عدد الضربات الحرة …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2021, All Rights Reserved