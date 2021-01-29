ميسي يثير المزيد من الشكوك حول مستقبله

مدريد-سانا

أثار الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الاسباني في تصريحاته الأخيرة مزيدا من الغموض حول مستقبله مع النادي الكتالوني خلال الموسم المقبل.

وقال الصحفي داريو مونتيرو في تصريحات أبرزها حساب “الشيرنغيتو” البرنامج الإسباني الشهير على “تويتر” إن ميسي أخبره خلال مقابلة أجراها معه مؤخرا “ما زلت لا أعرف ما الذي سأفعله حتى الآن”.

وأضاف مونتيرو: “حديثي مع ميسي أعطاني انطباعا بأنه لم يتراجع عن فكرة الرحيل عن برشلونة بنهاية الموسم”.

وربطت العديد من التقارير مصير ميسي بنتيجة انتخابات برشلونة في آذار المقبل ويعد باريس سان جيرمان أبرز الأندية الراغبة بالحصول على خدماته الموسم المقبل.