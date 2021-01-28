الصحة: شفاء 69 وتسجيل 62 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 6

دمشق-سانا

تجاوزت حالات الشفاء من الإصابة بفيروس كورونا لليوم الثاني على التوالي عدد الإصابات المسجلة حيث تم شفاء 69 حالة وتسجيل 62 إصابة جديدة ووفاة 6 حالات من الإصابات المسجلة بالفيروس في سورية وفق ما أعلنته وزارة الصحة.

وأشارت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه إلى أن حصيلة الإصابات المسجلة في سورية بلغت حتى الآن 13885 شفيت منها 7329 وتوفيت 906 حالات.

وسجلت أول إصابة بفيروس كورونا في سورية في الثاني والعشرين من آذار من العام الماضي لشخص قادم من خارج البلاد في حين تم تسجيل أول حالة وفاة في التاسع والعشرين من الشهر ذاته.