روسيا تجدد دعوتها لحل الأزمة الليبية بطرق سياسية

نيويورك-سانا

جدد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا التأكيد على ضرورة الحل السياسي للأزمة في ليبيا مشيراً إلى أنه لدى الليبيين “فرصة للسلام” لأول مرة منذ العدوان الغربي المدمر على بلادهم.

ونقل موقع روسيا اليوم عن نيبينزيا قوله خلال جلسة لمجلس الأمن حول ليبيا إن “روسيا تدعو دائماً لتسوية الأزمة الليبية بطرق سياسية ودبلوماسية.. ونود الإشارة إلى أنه لأول مرة منذ العدوان الغربي المدمر على ليبيا الذي تحل ذكراه السنوية العاشرة هذا العام ظهرت لدى الليبيين فرصة حقيقية لتحقيق السلام”.

وأضاف: “نحن على قناعة بأنه ينبغي على جميع اللاعبين الدوليين الذين لهم تأثير على مختلف القوى الليبية أن يحثوها على التعامل البناء بهدف إيجاد حلول وسط للمشاكل القائمة”.

وبين نيبينزيا أن “موسكو ترحب بانتقال المواجهة المسلحة إلى ساحة المفاوضات” مشيراً في الوقت نفسه إلى “أن الوضع لا يزال هشا حيث يتعثر تنفيذ شروط اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في جنيف في تشرين الأول الماضي”.

وتشهد ليبيا منذ عدوان حلف شمال الأطلسي “الناتو” عليها عام 2011 حالة من الفوضى والانفلات الأمني في ظل انتشار السلاح والتنظيمات الإرهابية بينما يتنازع على السلطات حالياً طرفان أساسيان هما حكومة الوفاق والحكومة الموازية العاملة في شرق ليبيا التي يدعمها مجلس النواب والجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.