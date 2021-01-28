باحثون يبتكرون شاشة قابلة للتحلل الى سماد

ميونخ-سانا

ابتكر باحثون ألمان شاشة عرض قابلة للتحلل إلى سماد طبيعي بعد انتهاء صلاحية استخدامها.

ووفق ما أوردته قناة روسيا اليوم فان باحثين من معهد كارلسروه للتكنولوجيا تمكنوا من إنتاج شاشة عرض قابلة للتحلل الحيوي مكونة من مواد طبيعية وصناعية ذات صلة بتصميم الشاشات.

وقال مانويل بيتش المؤلف الأول في المشروع إن الشاشة الجديدة تتميز باستهلاك منخفض للطاقة ومكوناتها بسيطة مقارنة بالشاشات المتاحة تجارياً كما تمنع بعض التأثيرات البيئية الناجمة عن الخردة الإلكترونية وذلك لأنها مصنعة من خليط مواد عضوية وصناعية صديقة للبيئة مبيناً أن تشغيل الشاشة يعتمد على ما يسمى بالتأثير الكهربائي للمواد العضوية الأولية وعند تطبيق الجهد يتم تعديل امتصاص الضوء وتغير لون المادة.