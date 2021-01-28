ضبط سيارة تنقل بقرة مذبوحة غير صالحة للإستهلاك البشري في ريف دمشق

ريف دمشق-سانا

ضبط عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ريف دمشق سيارة تنقل بقرة مذبوحة غير صالحة للإستهلاك البشري وذلك على جسر بغداد.

وأوضحت المديرية في بيان تلقت سانا نسخة منه إن عناصر المديرية ضبطوا سيارة مكشوفة وغير مبردة على جسر بغداد تقل بقرة مذبوحة ليتم تقطيعها وفرمها وبيعها في أسواق اللحوم وتبين أن البقرة مذبوحة وبدمها ومنزوعة الأحشاء وغير صالحة للاستهلاك البشري.

وأشارت المديرية الى أنه تم تنظيم الضبط التمويني وأتلفت البقرة بحضور مراقب من صحة ريف دمشق وحجزت السيارة وأحيل المخالف موجوداً إلى القضاء المختص.