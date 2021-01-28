البنتاغون يراجع قرارات ترامب حول سحب القوات من أفغانستان

واشنطن-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية اليوم مراجعة عدد من القرارات التي اتخذها الرئيس السابق دونالد ترامب وأبرزها سحب القوات الأمريكية من أفغانستان وإغلاق القواعد العسكرية الأمريكية في ألمانيا.

وذكرت شبكة سكاي نيوز الإخبارية أن الكونغرس الأمريكي ناقش قانون سياسة الدفاع الوسط الذي يهدف الى منع انسحاب الجيش الأمريكي من أفغانستان بعد الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب بخفض القوات هناك الى 2500 جندي فقط بحلول منتصف الشهر الجاري.

وكانت وزارة الدفاع الامريكية أعلنت في وقت سابق من الشهر الجاري خفض عدد قواتها في كل من أفغانستان والعراق إلى 2500 جندي في كل دولة.