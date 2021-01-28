قوى العدوان السعودي تواصل خروقاتها لوقف النار في الحديدة اليمنية

صنعاء-سانا

ارتكبت قوى العدوان السعودي ومرتزقتها 214 خرقاً جديداً لاتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة غرب اليمن خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأوضح مصدر في غرفة ضباط الإرتباط والتنسيق لرصد خروقات العدوان في المحافظة لوكالة الأنباء اليمنية سبأ أن الخروقات تضمنت تحليق 5 طائرات حربية وتجسسية في أجواء المدينة والمنظر والجاح والدريهمي والجبلية والتحيتا و13 غارة للطيران التجسسي على الفازة والدريهمي والجبلية والجاح.

وأشار المصدر إلى أن من بين الخروقات 18 خرقاً بقصف مدفعي و168 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

وكانت الأطراف اليمنية توصلت خلال محادثاتها بالسويد في الثالث عشر من كانون الأول 2018 الى اتفاق لوقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة وتفاهمات بشأن مدينة تعز إلا أن قوى العدوان السعودي ومرتزقتها يواصلون خروقاتهم وانتهاكاتهم هذا الاتفاق.