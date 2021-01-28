محكمة روسية ترفض الطعن الذي قدمه محامو نافالني

موسكو-سانا

رفضت محكمة روسية اليوم طعناً قدمه محامو الناشط الروسي المعارض أليكسي نافالني ضد قرار اعتقاله لمدة 30 يوماً حتى الخامس عشر من شباط المقبل.

ونقلت وكالة نوفوستي عن القاضي موسى موساييف قوله إن الحكم الذي صدر في وقت سابق من الشهر الجاري عن محكمة مدينة خيمكي بمنطقة موسكو سيبقى دون تغيير مشيراً إلى أنه تم رفض الاستئناف.

بدوره أوضح فاديم كوبزيف محامي نافالني نيته اللجوء إلى محكمة استئناف ثم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان للاعتراض على الحكم الصادر بحق موكله.

وكانت السلطات الروسية اعتقلت نافالني أوائل الشهر الجاري فور عودته من ألمانيا التي نقل إليها في آب الماضي بعد تعرضه للتسميم المزعوم بتهمة انتهاك شروط وقف تنفيذ عقوبة السجن الصادرة بحقه سابقاً بتهمة الاختلاس.