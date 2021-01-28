تخدمان عدة قرى بريف حمص.. افتتاح صالتين للسورية للتجارة في قريتي حاصور وكفرام

حمص-سانا

افتتح فرع المؤسسة السورية للتجارة في حمص اليوم صالتين جديدتين في قريتي حاصور وكفرام بريف حمص الغربي بهدف التوسع في تقديم الخدمات وتوفير السلع والمواد الأساسية للأهالي بأسعار منافسة.

وبين عماد ندور مدير فرع المؤسسة في تصريح لمراسلة سانا أن افتتاح الصالتين يأتي ضمن خطة العمل التي تهدف لتقديم الخدمات للمواطنين موضحاً أن الصالتين تخدمان قرى عدة ويتوافر فيهما تشكيلة واسعة من المواد الاستهلاكية.

وأشار ندور إلى أن فرع المؤسسة افتتح العام الماضي 22 صالة ويسعى خلال العام الجاري إلى زيادة عدد الصالات منوهاً بأن التشكيلة السلعية بدأت تزداد بهدف خلق حالة من الثقة بين المواطن والمؤسسة وأن لدينا توجهاً لتقديم الخدمات للريف بشكل كبير لما له من منعكس إيجابي على المواطن من جهة التخفيف عنه عناء السفر إلى المدينة لجلب احتياجاته.

بدوره أوضح فؤاد محفوض رئيس بلدية المرانة إلى أن افتتاح صالة السورية للتجارة في قرية حاصور إنجاز خدمي لأهالي القرية والقرى المجاورة ومن شأنه التخفيف من أعباء أهالي القرية من حيث الوقت والمال إضافة إلى استفادة القرى المجاورة من الخدمات التي تقدمها الصالة حيث يوجد هناك تجمع قرى (حدية ومقلس وبتيسة الجرد) وهذه القرى أصبح اعتمادها على الصالة الموجودة في قرية حاصور.

من جهته بين وهيب داؤود سليمان مختار قرية حاصور أنه مع افتتاح الصالة تم التخفيف من معاناة المواطنين في تأمين المواد التموينية والغذائية والذين كانوا سابقاً يضطرون للتوجه إلى بلدة شين أو مدينة حمص لتأمين احتياجاتهم.

المواطنة هبة ضومط من قرية كفرام أكدت أن الصالة في قرية كفرام تضم تشكيلة واسعة من المواد وبأسعار مخفضة وتساهم إضافة إلى تأمين المواد للمواطنين بالحد من ارتفاع الأسعار مشيرة إلى ضرورة دعم الصالة بشكل دائم وتوافر كل المواد فيها.

المواطن عطية الترك وهو من أهالي قرية كفرام أيضاً أكد أن افتتاح الصالة وفر على الأهالي الكثير من التكاليف والجهد.

صبا خيربك