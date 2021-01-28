الحرارة غداً أدنى من معدلاتها ورياح تتجاوز سرعتها 60 كم/سا

دمشق-سانا

توالي درجات الحرارة غداً انخفاضها لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي يمتد في طبقات الجو كافة مرفق بكتلة هوائية باردة ورطبة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها المسائية أن يستمر الجو غداً غائماً ماطراً على فترات ويكون الهطل ثلجياً متقطعاً فوق المرتفعات الجبلية التي تزيد على 1200 متراً وتكون الرياح جنوبية معتدلة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها 60 كم/سا والبحر عالي ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة..