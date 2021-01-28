شرطة موسكو تحذر سكان العاصمة من أي فعاليات غير مرخص لها

موسكو-سانا

حذرت شرطة موسكو سكان العاصمة من المسؤولية القانونية للمشاركة في التجمعات والاحتجاجات غير المصرح بها التي دعت إليها المعارضة في روسيا في الـ31 من الشهر الجاري.

وجاء في بيان صدر عن الشرطة اليوم ونقلته وكالة سبوتنيك “فيما يتعلق بنشر الدعوات للمشاركة بتجمعات غير مصرح بها في مدينة موسكو في وسائل الإعلام والإنترنت وعلى الشبكات الاجتماعية فإننا نحذر من أن مثل هذه الدعوات والمشاركة في مثل هذه الفعاليات تحت طائلة المسؤولية القانونية”.

وأضافت الشرطة في بيانها “أنها سترد على الانتهاكات وتتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان القانون والنظام”.

وشهدت مدن روسية عدة تجمعات ومظاهرات غير مرخصة تأييدا لأنصار السياسي أليكسي نافالني حيث سقط جريح من قوات مكافحة الشغب الروسية في موسكو خلال صدامات جرت مع المحتجين.