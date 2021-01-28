العراق.. عملية أمنية لملاحقة فلول إرهابيي (داعش) في كركوك

بغداد-سانا

أطلقت القوات العراقية عملية أمنية لملاحقة فلول إرهابيي تنظيم “داعش” جنوب محافظة كركوك.

وأفادت خلية الإعلام الأمني في بيان أورده موقع السومرية نيوز بأن القوات العراقية بدأت عملية أمنية “استباقية مباغتة” فجر اليوم في المناطق الوعرة جنوبي محافظة كركوك “لمنع إرهابيي تنظيم داعش من إيجاد أي موطئ قدم في هذه المنطقة أو المناطق القريبة الأخرى”.

وفي السياق ذاته أعلن الحشد الشعبي العراقي أن العملية العسكرية الخاطفة التي انطلقت أمس في غرب الأنبار أسفرت عن اعتقال اثنين من إرهابيي “داعش” وتدمير أوكار لهم والاستيلاء على أسلحة مختلفة للتنظيم.

وتواصل القوات العراقية عملياتها لملاحقة ما تبقى من فلول إرهابيي “داعش” في العديد من المناطق العراقية.