واشنطن تعيد النظر في تصنيف حركة أنصار الله اليمنية “تنظيماً إرهابياً”

نيويورك-سانا

أعلن وزير الخارجية الأمريكي الجديد أنتوني بلينكن أن إدارة الرئيس جو بايدن ستعيد النظر في قرار الإدارة السابقة تصنيف حركة أنصار الله اليمنية “منظمة إرهابية”.

ونقلت وكالة رويترز عن بلينكن قوله في أول مؤتمر صحفي له بعد أدائه اليمين:”من الأهمية بمكان أن نفعل كل ما في وسعنا لتوفير المساعدة الإنسانية لشعب اليمن الذي هو بأمس الحاجة إليها”.

وأضاف: إن “إعادة النظر في قرار تصنيف جماعة أنصار الله اليمنية تنظيماً إرهابياً تهدف إلى ضمان إمكانية تقديم المساعدات إلى اليمن من قبل كل المنظمات الإنسانية”.

وكان نواب أمريكيون دعوا مطلع الشهر الجاري إدارة الرئيس السابق ترامب إلى التراجع فوراً عن إجرائها تصنيف حركة أنصار الله اليمنية “منظمة إرهابية” محذرين من تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن جراء هذا القرار واعتبروا هذا القرار “حكما بالإعدام على آلاف اليمنيين لكونه سيقطع المساعدات الإنسانية ويجعل محادثات السلام شبه مستحيلة” ودعوا جو بايدن إلى إلغاء هذه السياسة في يومه الأول.