الصحة: شفاء 75 حالة وتسجيل 61 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 5

دمشق-سانا

تجاوزت حالات الشفاء من الإصابة بفيروس كورونا لأول مرة عدد الإصابات المسجلة حيث تم اليوم شفاء 75 حالة وتسجيل 61 إصابة جديدة ووفاة 5 حالات من الإصابات المسجلة بالفيروس في سورية وفق ما أعلنته وزارة الصحة.

وأشارت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه إلى أن حصيلة الإصابات المسجلة في سورية بلغت حتى الآن 13823 شفيت منها 7260 وتوفيت 900 حالة.

وسجلت أول إصابة بفيروس كورونا في سورية في الثاني والعشرين من آذار العام الماضي لشخص قادم من خارج البلاد في حين تم تسجيل أول حالة وفاة في التاسع والعشرين من الشهر ذاته.