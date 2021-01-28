إدارة الرئيس الأمريكي بايدن تجمد بشكل مؤقت مبيعات الأسلحة الأمريكية للسعودية

واشنطن-سانا

أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم تجميد مبيعات الأسلحة للسعودية بشكل مؤقت.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن وزارة الخارجية الأمريكية قولها في بيان إن الإدارة الجديدة تراجع المبيعات لكنها لم تتخذ أي قرار بشأن ما إذا كانت ستتم بالفعل ووصفت الإيقاف المؤقت بأنه إجراء إداري روتيني تتخذه معظم الإدارات الجديدة مع مبيعات الأسلحة على نطاق واسع مشيرة إلى أن عملية المراجعة تشمل بيع ذخائر دقيقة التوجيه إلى الرياض بالإضافة إلى مقاتلات من طراز إف 35 إلى أبو ظبي.

وأضاف البيان: “توقف الوزارة مؤقتاً تنفيذ بعض عمليات النقل والمبيعات الدفاعية الأمريكية المعلقة في إطار المبيعات العسكرية الخارجية والمبيعات التجارية المباشرة للسماح للقيادة الجديدة بفرصة المراجعة”.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي السابق ترامب تعمل بشكل مستمر على توريد الأسلحة للنظام السعودي الذي يقود عدوانا على اليمن منذ عام 2015 مرتكباً مجازر لا تحصى بحق المدنيين وخاصة الأطفال والنساء في غاراته اليومية وقصفه المناطق الآهلة بالسكان واستخدام الحصار الخانق كوسيلة للضغط وسط انتقاد المنظمات الدولية.