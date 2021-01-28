المنتخب العراقي يفوز على نظيره الكويتي في الوقت القاتل

بغداد-سانا

قلب المنتخب العراقي تأخره بهدف أمام ضيفه الكويتي إلى فوز بنتيجة 2/1 في المباراة الودية بكرة القدم التي جمعتهما اليوم على ملعب ستاد البصرة الدولي في محافظة البصرة أقصى جنوبي العراق وافتتح المنتخب الكويتي باب التسجيل في الدقيقة 22 عن طريق عيد الرشيدي من كرة رأسية قبل أن ينتفض المنتخب العراقي في الدقائق الأخيرة من المباراة ويسجل هدفين متتاليين حملا توقيع البديل محمد داود ياسين في الدقيقة 79 وأيمن حسين في الدقيقة 89 من ركلة جزاء.

وجاءت المباراة في إطار استعدادات المنتخبين للتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لمونديال قطر 2022 وكأس آسيا في الصين 2023.