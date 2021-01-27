مباحثات سورية عراقية لتطوير العلاقات الأكاديمية بين جامعات البلدين

بغداد-سانا

بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي العراقي الدكتور نبيل كاظم عبد الصاحب والسفير السوري في بغداد صطام جدعان الدندح سبل تطوير التعاون الأكاديمي بين البلدين ورسم مسارات التفاهم بين الجامعات العراقية والسورية.

وقال بيان لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية تسلمت مراسلة سانا في بغداد نسخة منه إن الوزير عبد الصاحب أعرب عن إمكانية تطوير العلاقات العلمية بين البلدين وفق برنامج أكاديمي يلبي الرؤية والمقترحات التي تخدم الأهداف العلمية المنشودة لدى الجانبين على صعيد الدراسات الأولية والعليا والإشراف المشترك والمؤتمت.

بدوره أكد السفير الدندح أهمية تنمية أفق التعاون بين العراق وسورية علمياً وأكاديمياً وثقافياً وتحقيق ما تصبو إليه جامعات البلدين.

وقال في تصريح لمراسلة سانا في بغداد إن اللقاء بحث تفعيل مذكرات التفاهم بين البلدين وتبادل الخبرات الأكاديمية والمشاركة في البحوث العلمية والمؤتمرات وتبادل الزيارات العلمية وزيارات الطلبة للجامعات وإعطاء المنح الدراسية للدراسات العليا إضافة إلى مناقشة أوضاع الجامعات الخاصة ومعادلة الشهادات.