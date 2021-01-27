الصحة العالمية: لقاحات كورونا يجب أن تكون قابلة للتعديل لمواجهة تحورات الفيروس

جنيف-سانا

قال مايك رايان رئيس قسم الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية اليوم إنه يتعين أن تكون لقاحات فيروس كورونا قابلة للتعديل بسرعة تحسباً لاحتمال أن تصبح غير فعالة في مواجهة السلالات المتحورة من الفيروس.

ونقلت رويترز عن رايان قوله خلال جلسة للرد على الأسئلة عبر إحدى وسائل التواصل الاجتماعي انظروا إلى الإنفلونزا نحن نغير تركيبة اللقاح مرتين في السنة ولدينا القدرة على إنتاج لقاحات بسرعة كبيرة جداً لمواجهة سلالات الانفلونزا السائدة.

وأضاف لا يوجد سبب حتى في المستقبل يمنعنا من التطعيم ضد كوفيد 19 إذا تطور هذا الفيروس إلى نقطة تبدأ فيها لقاحاتنا في فقد فعاليتها يمكننا تعديل هذه اللقاحات وأعتقد أن ذلك يتم بسرعة.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق اليوم أن متحور فيروس كورونا البريطاني ينتشر في 70 بلداً فيما ينتشر المتحور الجنوب افريقي في 31 بلداً.

وتجري دراسات في كل أنحاء العالم لتحديد أسباب كون الفيروسات المتحورة أشد عدوى لكن غموضاً لا يزال يلف مدى خطورتها حيث شددت العديد من الدول إجراءاتها في محاولة لإحتواء انتشارها.