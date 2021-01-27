بيسكوف: الفرصة قائمة لمواصلة الحوار بشأن معاهدة السماء المفتوحة

موسكو-سانا

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديميتري بيسكوف اليوم أنه هناك إمكانية أن تراجع روسيا قرار الانسحاب من معاهدة السماء المفتوحة تبعاً لموقف الولايات المتحدة وذلك بعد اتفاق الدولتين على تمديد معاهدة ستارت الجديدة.

ونقل موقع روسيا اليوم عن بيسكوف قوله للصحفيين “إن فترة زمنية لا تزال متوافرة قبل انسحاب روسيا فعليا من السماء المفتوحة” مؤكداً أن “الفرصة لا تزال قائمة لمواصلة الحوار بشأن مصير هذه المعاهدة إن كانت الولايات المتحدة مستعدة لذلك”.

وأوضح بيسكوف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شدد في أول مكالمة مع نظيره الأمريكي جو بايدن على أن موسكو بعد قرار الولايات المتحدة الانسحاب من المعاهدة بحثت عن سبل للبقاء ضمنها لكن هذه المساعي لم تتوج بنجاح ولم تؤد المفاوضات مع الأوروبيين إلى أي نتائج إيجابية ما دفع الجانب الروسي إلى إطلاق عملية الانسحاب أيضاً.

وكانت وزارة الخارجية الروسية أعلنت مؤخراً انسحاب موسكو رسمياً من اتفاقية (السماء المفتوحة) وذلك بعد أن غادرتها الولايات المتحدة من جانب واحد العام الماضي.