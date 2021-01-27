إغلاق محطة وقود وتنظيم 66 ضبطاً بمخابز وفعاليات تجارية مخالفة في ريف دمشق

ريف دمشق-سانا

أغلقت عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق محطة وقود ونظمت 66 ضبطاً بحق مخابز وفعاليات تجارية لارتكاب أصحابها مخالفات تتعلق بالامتناع عن البيع والبيع بسعر زائد وعدم إبراز فواتير الشراء.

ووفق بيان حصلت سانا على نسخة منه أغلقت عناصر المديرية محطة وقود في القطيفة لعدم وجود سيخ قياس وخزان مازوت في السبينة بمخالفة الامتناع عن البيع والبيع بسعر زائد كما نظمت ضبطا بحق محطة محروقات في أشرفية صحنايا وبحق موزع مازوت في السيدة زينب بمخالفة تقاضي زيادة بالأسعار.

وشملت الضبوط أيضاً مخبزا تموينيا في حرنة بسبب سوء صناعة الخبز وآخر في بيت سحم لتصرفه بخمسة أكياس دقيق تمويني ومخبزا في رأس المعرة لنقص الوزن ومخبز حفير فوقا لتقاضيه زيادة بالأسعار ومعتمد خبز في الرحيبة يتاجر بمادة الخبز.

وضبطت عناصر المديرية مواد منتهية الصلاحية لاصق في محلات السيراميك والأدوات الصحية في الكسوة ونظمت ضبوط عدم الإعلان عن الأسعار وعدم إبراز فواتير الشراء وإبراز فواتير غير نظامية.

ووفق أرقام وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تجاوزت الإغلاقات للفعاليات التجارية التي نفذتها مديرياتها في المحافظات العام الماضي 9 آلاف إغلاق والضبوط العدلية 4ر52 ألف ضبط.