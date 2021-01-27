لبنان يستنكر الخروقات الإسرائيلية المتكررة لأجوائه

بيروت-سانا

استنكرت وزيرة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية زينة عكر اليوم الانتهاكات والخروقات المتواصلة للعدو الإسرائيلي للأجواء اللبنانية.

وشددت عكر في اتصال هاتفي مع قائد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان الجنرال ستيفانو ديل كول على ضرورة فتح تحقيق في الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على المزارعين والرعيان اللبنانيين وسلبهم ممتلكاتهم وضرورة إعادتها إلى أصحابها في أسرع وقت.

ويواصل العدو الإسرائيلي انتهاكاته لأجواء لبنان وأراضيه ومياهه الإقليمية ضارباَ عرض الحائط بكل القوانين والقرارات الدولية.