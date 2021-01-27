حزب مصري: ضرورة خروج قوات الاحتلال الأجنبية من الأراضي السورية

القاهرة-سانا

أكد رئيس حزب مصر القومي المستشار روفائيل بولس ضرورة خروج قوات الاحتلال الأجنبية من الأراضي السورية معرباً عن رفض الحزب أي محاولة لزعزعة استقرار سورية وأي مخطط للعدوان عليها.

وقال بولس في تصريح لمراسل سانا بالقاهرة “موقفنا ثابت لا يتغير ونقف بكل قوة مع الدولة السورية وقيادتها وشعبها وجيشها في مواجهة الإرهاب والاحتلال ونرفض وجود القوات الأجنبية غير الشرعية على الأراضي السورية سواء كانت قوات أمريكية أو تركية أو غيرها من القوات غير الشرعية”.

وطالب بولس بإلغاء كل الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري مشيراً إلى أنها جزء من المؤامرة التي تستهدف سورية في جانبها الاقتصادي.

وبين بولس أن الانتصارات التي يحققها الجيش العربي السوري ضد الإرهاب والاحتلال تعطي الأمل لكل الأحرار في المنطقة والعالم داعياً الأمم المتحدة إلى مساندة الدولة السورية في مواجهتها الإرهاب والاحتلال.