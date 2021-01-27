وفيات كورونا في بريطانيا تتجاوز الـ 100 ألف واتهامات لحكومة جونسون بالمسؤولية

لندن-سانا

تجاوز عدد وفيات كورونا في بريطانيا عتبة المئة الف في أكبر حصيلة مسجلة حتى الآن في أوروبا وسط تزايد الانتقادات الموجهة لرئيس الوزراء بوريس جونسون حول معالجته أزمة الفيروس وتحميله المسؤولية.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” عن حزب العمال البريطاني قوله إن “حكومة جونسون ارتكبت سلسلة من الأخطاء الجسيمة أدت إلى بلوغ البلاد أحد أسوأ معدلات الوفيات في العالم” معتبرا أن جونسون تأخر في اتباع نصيحة العلماء بشأن الإغلاق العام ثلاث مرات.

وفي الوقت الذي أقر جونسون بتحمله “المسؤولية كاملة” عما وصلت إليه الأوضاع بشأن ضحايا كورونا في بلاده اعتبر وزير الصحة في حكومة الظل جوناثان أشوورث أن رئيس الوزراء البريطاني لم “يفعل كل ما بوسعه”.

وتحتل بريطانيا المرتبة الخامسة في العالم بحصيلة الوفيات بعد الولايات المتحدة والبرازيل والهند والمكسيك إذ وصل عددها أمس إلى 100162.