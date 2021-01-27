الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يواصل جرائمه ومخططاته الاستيطانية

القدس المحتلة-سانا

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل جرائمه ومخططاته الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بهدف إغلاق الباب نهائيا أمام أي فرصة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة متصلة جغرافيا بعاصمتها القدس.

وأدانت الخارجية الفلسطينية في بيان اليوم أوردته وكالة وفا جرائم الاحتلال المتواصلة بحق الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم والتي كان أحدثها قتل الفتى عطا محمد ريان 17 عاما في مدينة سلفيت بالضفة الغربية بدم بارد أمس.

وطالبت الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته والضغط على الاحتلال لوقف انتهاكاته وجرائمه بحق الفلسطينيين.