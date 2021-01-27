المجلس الوطني الفلسطيني: جرائم الاحتلال انتهاك للقرارات الدولية

القدس المحتلة-سانا

أكد المجلس الوطني الفلسطيني أن جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق المقدسات في فلسطين المحتلة انتهاك صارخ لقرارات الشرعية الدولية داعيا المجتمع الدولي إلى محاسبته على اعتداءاته المتواصلة.

وأوضح المجلس الوطني في بيان أوردته وكالة وفا اليوم أن إصرار الاحتلال على منع كل أعمال الترميم في المسجد الأقصى المبارك وتعطيل إدخال المواد الأساسية اللازمة للصيانة ومواصلة التضييق على موظفي دائرة الأوقاف الإسلامية في المسجد الأقصى واعتقال حراسه يأتي استكمالا لتنفيذ مخططه التهويدي لمدينة القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية وفرض أمر واقع جديد وتغيير طابعها التاريخي والحضاري.

وطالب المجلس الوطني أحرار العالم والأمتين العربية والإسلامية بتحمل مسؤولياتهم واتخاذ ما يلزم لإنقاذ مدينة القدس ومقدساتها وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك.