اتفاقية لتعزيز التعاون العلمي بين جامعة دمشق والمعهد العالي للدراسات والبحوث السكانية

دمشق-سانا

وقعت جامعة دمشق والمعهد العالي للدراسات والبحوث السكانية اليوم اتفاقية لتعزيز التعاون العلمي والثقافي المشترك ولا سيما في مجالات البحث العلمي والتدريب والتطوير ونشر المعرفة.

وبموجب الاتفاقية يتبادل الجانبان زيارات أعضاء الهيئة التدريسية والإدارية بهدف التدريب وتبادل المعلومات والخبرات وإلقاء المحاضرات والمشاركة في الفعاليات الأكاديمية المختلفة وتبادل الطلاب من أجل التأهيل العلمي والتدريب والقيام بزيارات إطلاعية وذلك وفق قواعد القيد والقبول والأنظمة الخاصة بالتبادل الطلابي.

ويعمل الجانبان على تنفيذ وتطوير مشاريع بحثية مشتركة يتم الاتفاق عليها وتبادل المعلومات بشأنها إضافة إلى التعاون في مجال إقامة المؤتمرات والندوات وحلقات البحث والورشات والنشاطات الرياضية والفنية والاجتماعية والثقافية.

ووفق الاتفاقية يستفيد الجانبان من التجهيزات والمخابر المتاحة لديهما ويكون الإشراف على الرسائل العلمية المسجلة إشرافا مشتركا على رسائل “الماجستير والدكتوراة”.

وبموجب الاتفاقية يتبادل الجانبان جميع الكتب والمجلات البحثية والمراجع العلمية والنشرات العلمية والمطبوعات العلمية الدورية والاستفادة من المكتبات العامة والمكتبات الالكترونية الموجودة لدى الجانبين.

وفي تصريح لـ سانا عقب توقيع الاتفاقية أكد الدكتور محمد يسار عابدين رئيس جامعة دمشق أن هدف الاتفاقية تحسين أداء الدراسات العليا وفق شروط ومواصفات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مبينا أن المعهد يعد من أهم الجهات التي تعمل بالدراسات السكانية والتي تتعلق بأقسام علم الاجتماع والتاريخ في كلية الآداب والعلوم الإنسانية والمعهد العالي للتخطيط الإقليمي في جميع دراساته وخبراته وهناك ضرورة وحاجة مشتركة للتعاون في هذا المجال.

الدكتور حيدر عباس عميد المعهد العالي للدراسات والبحوث السكانية أشار إلى أهمية الاستفادة من البنية التحتية الموجودة في الجامعة من مخابر وقاعات وكذلك من خبرات الأساتذة وأبحاثهم مبينا أن هناك خطة لتوسيع اختصاصات الماجستير خلال السنوات القادمة بحيث تشمل جميع المجالات ولا سيما فيما يتعلق بالصحة والاقتصاد.