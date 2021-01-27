زراعة أكثر من 33 ألف هكتار بالقمح في السويداء

السويداء والقنيطرة-سانا

بلغت المساحات المزروعة بمحصول القمح بالسويداء لغاية تاريخه أكثر من 33 ألف هكتار شملت مختلف مناطق المحافظة.

وذكر معاون مدير الزراعة بالسويداء المهندس علاء شهيب في تصريح لمراسل سانا أن المساحات المزروعة حتى الآن جيدة وتتوزع بواقع 32167 هكتارا للبعل و928 هكتارا للمروي مبينا أن عمليات الزراعة تسير بشكل جيد مع توافر مستلزماتها.

وأضاف المهندس شهيب إن هناك إقبالا على زراعة القمح خلال الموسم الحالي حيث كانت المساحات المزروعة خلال الفترة نفسها من العام الماضي 14242هكتارا.

وتبلغ خطة زراعة محصول القمح بالسويداء للموسم الحالي للبعل بعد الزيادة عليها 41256 هكتارا وللمروي 411 هكتارا.

وفي القنيطرة بلغت نسبة تنفيذ خطة زراعة القمح لهذا الموسم 79 بالمئة من المساحة المخططة والبالغة 9910 هكتارات كما بلغت نسبة زراعة الشعير 83 بالمئة من المساحة المخططة والبالغة 4089 هكتارا.

وبين مدير زراعة القنيطرة احمد ذيب في تصريح لمراسل سانا أن الهطولات المطرية الأخيرة تبشر بموسم خير بالنسبة للمحاصيل الشتوية لافتا إلى أن مديرية الزراعة تتابع من خلال الفنيين في الوحدات الإرشادية عمليات زراعة المحاصيل وتنفيذ الخطة الزراعية وتقديم الخدمات اللازمة للمزارعين.