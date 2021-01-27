محافظة دمشق تجهز أربعة من مراكز خدمة المواطن بالطاقة الشمسية

دمشق-سانا

بهدف توفير الخدمات على مدار الساعة جهزت محافظة دمشق أربعة مراكز لخدمة المواطن بمنظومة الطاقة الشمسية ضمن خطتها بتغذية جميع المراكز بالطاقة البديلة.

والمراكز التي تمت تغذيتها بالمنظومة هي المزة والقنوات والميدان ودمر البلد حيث وضعت المنظومة بالخدمة بمركز المزة في حين ستوضع بالمراكز الثلاثة بالخدمة الأسبوع القادم وفقا لما صرح به مدير الإنارة في المحافظة المهندس زياد سعدة لمندوب سانا اليوم موضحا أنه تم وضع 153 لاقطا شمسيا للمراكز الأربعة باستطاعة 15 كيلوواط لكل من مراكز المزة والقنوات والميدان بينما خصص مركز دمر البلد باستطاعة 10 كيلوواط.

وأكد سعدة أهمية مشروع الطاقة البديلة في تغذية المراكز لناحية الاستفادة منها بتوفير استهلاك الكهرباء وتخفيض نفقات تشغيل الكهرباء والمولدات وعدم التأثر بانقطاع التيار الكهربائي الأمر الذي يسهم بتوفير الخدمات التي تقدمها المراكز على مدار الساعة وتسيير أمور المواطنين مشيرا إلى أنه تتم دراسة لتركيب منظومة الطاقة الشمسية لجميع المراكز وتنفيذها خلال العام الجاري.

فراس صافي