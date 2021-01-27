مدرب الكرامة لكرة القدم: نتحضر لمرحلة الإياب بعد تقييم إيجابيات وسلبيات مرحلة الذهاب

حمص-سانا

تمكن فريق الكرامة من إنهاء مرحلة الذهاب في الدوري الممتاز لكرة القدم بالمركز الثالث ‏برصيد 28 نقطة بعد أن كان متصدرا لثماني جولات متتالية.

مدرب الفريق أحمد عزام بين في تصريح لـ سانا أن فريق الكرامة تمكن من إنهاء مرحلة الذهاب بخسارة واحدة فقط أمام تشرين في الجولة الأخيرة وتميزنا بقوة خط دفاع وهذا كله نتيجة عمل كبير جدا من ‏الكادر الفني واللاعبين لكن على الرغم من ذلك لا بد من الاعتراف بأن لدينا مشاكل على الصعيد الهجومي وصناعة اللعب وافتقاد الحلول الفردية الجيدة وقلة تسجيل الأهداف حيث لم نسجل سوى 11 هدفاً وهذه حصيلة ضئيلة مقارنة بما يقدمه الفريق من أداء مميز.

وتابع عزام: في آخر 3 مباريات لم يحقق فريقنا الفوز ولم يستطع التسجيل وهذا مؤشر غير جيد لو أننا لم نفقد نقاط مباراتي الوثبة وجبلة في حمص التي انتهت بالتعادل لكان حالنا في مباراة تشرين مختلفا عما شاهدناه فضلا عن أن غياب بعض اللاعبين مثل محمد صهيوني أثر على الأداء الهجومي وجعلنا نخسر قوة بعضهم نتيجة تغير مواقع لعبهم مشيرا إلى أنه يتم العمل حاليا على تقييم مرحلة الذهاب بسلبياتها وإيجابياتها للاستفادة من الإيجابيات والعمل على إيجاد حلول للسلبيات.

وأوضح عزام أنه تم التعاقد مؤخرا مع اللاعب شادي الحموي لسد ثغرة الهجوم ومع قرب عودة ربيع سرور وشفاء محمد صهيوني من الإصابة ستصبح تشكيلتنا أفضل وتكبر حظوظنا في المنافسة بمرحلة الإياب.

وختم حديثه بالقول: لدينا مرحلة إياب صعبة جدا يجب أن ندخلها بقوة أكثر وبنفس ‏العزيمة والإصرار وبنفس ثقافة الانتصار لكي لا يضيع جهدنا في مرحلة الذهاب التي أعتبرها ‏ناجحة.

هنادي ديوب