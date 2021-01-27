الملاكم علي الخضر: الملاكمة من الألعاب الرياضية العريقة وتمنح ممارسها القوة الجسدية والبدنية

حمص-سانا

يصفها الجميع بأنها رياضة الفن النبيل ويرى فيها البعض أنها رياضة القوة إلا أن من يمارسها يتعلق بها ولا سيما أنها من الرياضات التي تمنح اللياقة البدنية المطلوبة والتركيز العالي.

علي الخضر بطل الجمهورية في اللعبة من اللاعبين المتميزين الذين أثبتوا جدارتهم وعشقوا اللعبة وأبدعوا في بطولاتها بمهاراتهم الفنية العالية التي لفتت أنظار خبراء اللعبة.

ففي تصريح لمراسلة سانا الرياضية قال الخضر إن “الملاكمة من الألعاب الرياضية العريقة أحببتها بشغف وبدأت ممارستها في عمر التاسعة عشرة وما زلت أمارسها وأنا الآن بعمر الثلاثين عاماً فهي تكسب اللاعب القوة الجسدية والبدنية إضافة إلى قوة التركيز لاعتمادها على السرعة والحدس وأهم من ذلك أنها علمتني احترام الخصم والانضباط الذاتي ولها أنظمة وقوانين تحكمها وليس كما يراها البعض انها لعبة قوة فقط “.

وأضاف الخضر: شاركت بعدة نزالات في مختلف المحافظات ثم انضممت إلى نادي شرطة حمص الرياضي ولعبت بأول بطولة للجمهورية مع النادي عام 2018 في دمشق وأحرزت المركز الثالث بوزن 69 كغ ورغم إصابتي بإعاقة الرئة اليمنى إلا أن ذلك لم يم وتابع الخضر.. حصولي على لقب بطولة الجمهورية حملني مسؤولية أكبر للحفاظ على اللقب لافتا إلى أن رياضة الملاكمة بالنسبة له غذاء روحه وعشقه الذي لا يستطيع التخلي عنه.

وعن دوره كمدرب في نادي الشرطة قال: “أعمل على تدريب زملائي في النادي إضافة إلى متدربين جدد يتم تأهيلهم ليكونوا على أتم الاستعداد لأي استحقاق قادم وأصبح لدي خبرة كبيرة بكيفية التدريب علما أن النادي يضم 6 لاعبين هم أبطال في الملاكمة وكانت لهم مشاركات في بطولات الجمهورية”.

مثال جمول