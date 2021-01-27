لجنة مناقشة الدستور تواصل اجتماعات الجولة الخامسة في جنيف

جنيف-سانا

واصلت اللجنة المصغرة المنبثقة عن الهيئة الموسعة لمناقشة الدستور اجتماعات الجولة الخامسة في مقر الأمم المتحدة في جنيف لليوم الثالث على التوالي بمشاركة الوفد الوطني والوفود الأخرى.

وكانت الجولة الخامسة لاجتماعات اللجنة بدأت في مقر الأمم المتحدة في جنيف يوم الاثنين الماضي.

يذكر أن الجولة الرابعة لاجتماعات لجنة مناقشة الدستور عقدت في جنيف في الفترة من الـ 30 من تشرين الثاني إلى الـ 4 من كانون الأول الماضيين وعقدت الجولة الثالثة في جنيف أواخر شهر آب 2020 بينما عقدت الجولتان الأولى والثانية عام 2019.