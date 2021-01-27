الاتحاد يتوج بلقب بطولة كأس الاتحاد لكرة السلة لفئة الناشئين

دمشق-سانا

توج فريق الاتحاد بلقب بطولة كأس الاتحاد لكرة السلة لفئة الناشئين بفوزه على الكرامة بنتيجة 87/72 نقطة في المباراة النهائية للبطولة التي جمعتهما في صالة الفيحاء بدمشق.

وأحرز الوحدة المركز الثالث بتغلبه على الجلاء 87/86 نقطة في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وتأهل الاتحاد إلى النهائي بفوزه على الجلاء 105/74 نقطة بينما بلغ الكرامة النهائي بفوزه على الوحدة بنتيجة 80/74 نقطة وذلك ضمن منافسات الدور نصف النهائي.

وكان فريق الوحدة توج بلقب بطولة المسابقة ذاتها لفئة الناشئات بفوزه على الحرية بنتيجة 81/71 نقطة في المباراة النهائية التي أقيمت في صالة الفيحاء بدمشق أيضا فيما حل الجلاء بالمركز الثالث بفوزه على الفيحاء بنتيجة 48/40 نقطة في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

هناء صقور