تشرين والوحدة في المجموعتين الأولى والثالثة في كأس الاتحاد الآسيوي

كوالالمبور-سانا

أسفرت قرعة بطولة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم التي سحبت في مقر الاتحاد في العاصمة الماليزية كوالالمبور عن وقوع ممثلي كرة القدم السورية تشرين والوحدة في المجموعتين الأولى والثالثة.

وجاء فريق تشرين ضمن المجموعة الثالثة إلى جانب السيب العماني والفيصلي الأردني والفريق الفائز من مباراة الكويت الكويتي مع شباب الأمعري الفلسطيني بينما جاء فريق الوحدة ضمن المجموعة الأولى التي ضمت العهد اللبناني والحد البحريني والنصر العماني.

ويشارك فريقا تشرين والوحدة في بطولة كأس الاتحاد الاسيوي لحصول الأول على لقب بطولة الدوري الموسم السابق ونيل الثاني لقب بطولة كأس الجمهورية في الموسم نفسه.