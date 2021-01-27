ريال بيتيس يتأهل لربع نهائي كأس إسبانيا على حساب سوسيداد

مدريد-سانا

تأهل فريق ريال بيتيس إلى الدور ربع النهائي من مسابقة كأس إسبانيا بعد فوزه على فريق ريال سوسيداد بِنتيجة 3-1 بعد الوقت الإضافي ضمن منافسات ثمن نهائي البطولة وذلك بعد انتهاء المباراة في الوقت الأصلي بِنتيجة التعادل 1-1.

سجل ميكيل أويارزابال الهدف الأول لسوسيداد في الدقيقة الـ13 وسجل سيرجيو كاناليس لبيتيس في الدقيقة الـ 78 هدف التعادل لبيتيس ليذهب الفريقين إلى وقت اضافي.

وفي الوقت الإضافي سجل لاعب بيتيس بورخا ايجلاسياس هدفين في الدقيقتين الـ96 والـ111 على الترتيب ليقود فريقه للتأهل إلى ربع النهائي.