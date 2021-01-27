27 كانون الثاني1926- الإنكليزي جون بيرد يخترع التلفاز

دمشق-سانا

1832 / انطلاق مقاومة الأمير عبد القادر ضد الاحتلال الفرنسي للجزائر.

1926 / الإنكليزي جون بيرد يخترع التلفاز.

1944 / رفع الحصار عن مدينة لينينغراد بعد ما يقارب 900 يوم أثناء الحرب العالمية الثانية.

1967 / تفحم ثلاثة رواد فضاء على متن أبولو قبل انطلاق المركبة إلى الفضاء نتيجة ماس كهربائي.

1973 / الولايات المتحدة وفيتنام الشمالية وفيتنام الجنوبية وجماعة الفيت كونغ يوقعون في باريس اتفاقية لإحلال السلام في فيتنام.

1991 / إرغام الرئيس الصومالي محمد سياد بري على التخلي عن السلطة بعد معارك استمرت 4 أسابيع في العاصمة مقديشو.

2006 / زلزال في بحر الباندا شدته 7ر7 درجات على مقياس ريختر.

من مواليد هذا اليوم..

1859 / فيلهلم الثاني قيصر ألمانيا.

1850 / إدوارد جون سميث قبطان سفينة التايتنك.

1903 / السير جون إيكلس عالم فيزيولوجيا استرالي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1963/.

1944 / ميريد كوريجان ناشطة سلام من ايرلندا الشمالية حاصلة على جائزة نوبل للسلام عام 1976/.

من وفيات هذا اليوم..

1596 / فرنسيس دريك مستكشف إنكليزي.

1951 / كارل غوستاف إميل مانرهايم رئيس فنلندا.

2008 / سوهارتو رئيس إندونيسيا.

2010/ هوارد زين مؤءرخ أمريكي.

اعياد ومناسبات..

عيد القديس سافا في صربيا.