27 كانون الثاني1926- الإنكليزي جون بيرد يخترع التلفاز

دمشق-سانا
1832 / انطلاق مقاومة الأمير عبد القادر ضد الاحتلال الفرنسي للجزائر.
1926 / الإنكليزي جون بيرد يخترع التلفاز.
1944 / رفع الحصار عن مدينة لينينغراد بعد ما يقارب 900 يوم أثناء الحرب العالمية الثانية.
1967 / تفحم ثلاثة رواد فضاء على متن أبولو قبل انطلاق المركبة إلى الفضاء نتيجة ماس كهربائي.
1973 / الولايات المتحدة وفيتنام الشمالية وفيتنام الجنوبية وجماعة الفيت كونغ يوقعون في باريس اتفاقية لإحلال السلام في فيتنام.
1991 / إرغام الرئيس الصومالي محمد سياد بري على التخلي عن السلطة بعد معارك استمرت 4 أسابيع في العاصمة مقديشو.
2006 / زلزال في بحر الباندا شدته 7ر7 درجات على مقياس ريختر.
من مواليد هذا اليوم..
1859 / فيلهلم الثاني قيصر ألمانيا.
1850 / إدوارد جون سميث قبطان سفينة التايتنك.
1903 / السير جون إيكلس عالم فيزيولوجيا استرالي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1963/.
1944 / ميريد كوريجان ناشطة سلام من ايرلندا الشمالية حاصلة على جائزة نوبل للسلام عام 1976/.
من وفيات هذا اليوم..
1596 / فرنسيس دريك مستكشف إنكليزي.
1951 / كارل غوستاف إميل مانرهايم رئيس فنلندا.
2008 / سوهارتو رئيس إندونيسيا.
2010/ هوارد زين مؤءرخ أمريكي.
اعياد ومناسبات..
عيد القديس سافا في صربيا.