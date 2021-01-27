روانجي ينتقد موقف المجتمع الدولي تجاه جرائم كيان الاحتلال بحق الفلسطينيين

نيويورك- سانا

انتقد سفير إيران الدائم لدى الأمم المتحدة مجيد تخت روانجي الموقف الهزيل للمجتمع الدولي تجاه جرائم كيان الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني مؤكداً أن هذا الوضع لا يمكن أن يستمر إلى الأبد.

ونقلت وكالة ارنا عن راونجي قوله في كلمة له اليوم خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي حول قضية فلسطين والذي عقد عبر الفيديو “كونفرانس”: “إن القضية الفلسطينية باعتبارها الأزمة الأطول في العالم مدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة ومجلس الأمن منذ تأسيس منظمة الأمم المتحدة.. وخلال الأعوام الـ75 الماضية لم يتمكن مجلس الأمن من إنهاء احتلال فلسطين الممتد منذ عشرات الأعوام والدفاع عن الحقوق الأساسية للفلسطينيين المظلومين في الداخل والخارج”.

وأضاف السفير الإيراني “إن فشل مجلس الأمن الدولي في تنفيذ مهامه يعود إلى دعم أمريكا الكامل والممنهج للكيان الإسرائيلي بما يتعارض مع القوانين الدولية والمبادئ الأخلاقية والإنسانية” مشيراً إلى أن كيان الاحتلال واصل بناء المستوطنات اللاشرعية وسياسته غير القانونية لضم أجزاء أخرى من أرض فلسطين والاستمرار في الحصار اللاإنساني لقطاع غزة.

وتابع إن كيان الاحتلال بدا كذلك العام الجديد 2021 بمرحلة أخرى من الجرائم ضد الفلسطينيين ومن ضمنها منع حصول الفلسطينيين على لقاح كورونا وإجراءاته المخلة في المنطقة مشدداً على أن كل هذه السياسات والإجراءات تعد خرقاً للمبادئ والأعراف الأساسية للقوانين الدولية وانتهاكاً سافراً لأهداف ومبادئ منظمة الأمم المتحدة.

من جهة ثانية أكد تخت راونجي أن الكيان الإسرائيلي استمر في العام الماضي في “مغامراته العسكرية” وزعزعة أمن المنطقة ومن ضمنها الاعتداء على بعض دول المنطقة وخاصة سورية وتوجيه تهديدات صريحة لدول المنطقة مؤكداً أن إيران تحتفظ لنفسها بحق الدفاع أمام تهديدات هذا الكيان.