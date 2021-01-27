مانشستر سيتي ينتزع القمة ويسحق وست بروميتش بخماسية نظيفة

لندن-سانا

قفز مانشستر سيتي إلى صدارة الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم بالفوز بخماسية نظيفة على وست بروميتش ألبيون اليوم.

وأصبح رصيد سيتي الذي سجل ثلاثة أهداف في أول نصف ساعة 41 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن جاره مانشستر يونايتد بعدما خاض كل فريق 19 مباراة لكن يونايتد سيستعيد القمة إذا فاز على شيفيلد يونايتد متذيل الترتيب في أولد ترافورد غداً.

وهذا الفوز الـ 11 على التوالي لسيتي في كل المسابقات.

وبقي وست بروميتش في المركز قبل الأخير برصيد 11 نقطة وبفارق ست نقاط عن منطقة الأمان.

واستقبل الفريق 22 هدفاً في آخر خمس مباريات على أرضه في الدوري.