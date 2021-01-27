انتر ميلان يتأهل إلى نصف نهائي كأس إيطاليا

روما -سانا

خرج زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم ميلان مطروداً بينما سجل كريستيان إريكسن لاعب إنتر ميلان هدف الفوز 2-1 في دور الثمانية لكأس إيطاليا لكرة القدم اليوم.

وسجل السويدي إبراهيموفيتش الهدف الأول لميلان في الدقيقة الـ31 ليرفع رصيده إلى ثمانية أهداف في سبع مباريات مع ميلان أمام إنتر في كل المسابقات.

ومع اقتراب نهاية الشوط الأول تلقى إبراهيموفيتش بطاقة صفراء بسبب الشجار مع روميلو لوكاكو واستمر النزاع بين الزميلين السابقين في مانشستر يونايتد خلال الخروج من نفق اللاعبين.

وتلقى إبراهيموفيتش بطاقة صفراء أخرى بسبب خطأ ضد ألكسندر كولاروف ليتعرض للطرد في الدقيقة الـ58.

واستغل إنتر الأفضلية العددية وأدرك المهاجم لوكاكو التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة الـ71.

وضغط إنتر على غريمه وجاره لكنه لم يتمكن من التسجيل حتى نفذ البديل إريكسن ركلة حرة في الوقت بدل الضائع ليهدي فريقه بطاقة التأهل للدور قبل النهائي ومواجهة يوفنتوس أو سبال.