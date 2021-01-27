مجلس الشيوخ يرفض طلباً جمهورياً لوقف عملية مساءلة ترامب

واشنطن-سانا

رفض مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم تحركاً من قبل بعض المشرعين الجمهوريين لوقف عملية مساءلة رئيس البلاد السابق دونالد ترامب باعتبارها تتعارض مع الدستور.

وذكرت رويترز أن 55 عضواً في مجلس الشيوخ صوتوا لرفض مطالبة تقدم بها السيناتور الجمهوري راند بول بوقف المساءلة مقابل دعم 45 مشرعاً.

وأدى أعضاء مجلس الشيوخ اليوم القسم في ثاني عملية مساءلة لعزل ترامب وسط طعن فوري بدستورية المحاكمة من قبل بول.

وقال السيناتور الجمهوري إنه سيفرض تصويتاً إجرائياً حول المحاكمة اليوم في أول اختبار لكيفية نظر الجمهوريين في مجلس الشيوخ إلى المحاكمة القادمة.

وتسلم مجلس الشيوخ أمس التشريع الخاص بعزل ترامب في إطار قضية اتهامه بـ “التحريض على التمرد” في أعقاب حادثة اقتحام الكونغرس من قبل بعض أنصاره في السادس من الشهر الجاري أسفرت عن مقتل 5 أشخاص.

ومن المتوقع أن يباشر مجلس الشيوخ محاكمة ترامب خلال الأسبوع الذي يبدأ يوم الـ8 من شباط القادم حسبما أعلن سابقاً زعيم الأغلبية الديمقراطية تشاك شومر.

ويتطلب نجاح عملية عزل ترامب دعماً من قبل ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ المكون من 100 سيناتور سيلعبون دور المحلفين خلال جلسات المحاكمة المنعقدة برئاسة السيناتور الديمقراطي باتريك ليهي.

وصوت معظم أعضاء مجلس النواب الأمريكي في الـ13 من الشهر الجاري من بينهم 10 مشرعين جمهوريين لصالح إقرار تشريع ينص على مساءلة ترامب وبالتالي أصبح ترامب أول رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يواجه المساءلة مرتين.

وأكد زعماء الحزب الديمقراطي أن الهدف من عملية عزل ترامب الذي قالوا إنه يمثل خطراً بالغاً لشعب الولايات المتحدة وديمقراطيتها منعه مستقبلاً من إمكانية تولي أي مناصب حكومية.