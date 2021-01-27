الصين تأمل أن تتعلم الإدارة الأمريكية الجديدة من أخطاء سابقتها في العلاقات معها

بكين-سانا

أعربت الخارجية الصينية عن املها في أن تستقي الإدارة الأمريكية الجديدة الدروس من أخطاء الإدارة السابقة في التعامل مع الصين وأن تتبنى سياسة إيجابية وبناءة تجاهها.

ونقلت شينخوا عن تشاو لين جيان المتحدث باسم الخارجية الصينية قوله اليوم إن “الصين تأمل أن تستطيع الإدارة الأمريكية الجديدة التعامل مع الصين والعلاقات الصينية الأمريكية بموضوعية وعقلانية وأن تلتقي الصين في منتصف الطريق وأن تركز على التعاون وإدارة الخلافات وأن تدفع العلاقات الثنائية إلى المسار الصحيح للتنمية السليمة والمستقرة”.

وقال تشاو: “سوف تستفيد الصين والولايات المتحدة من التعاون وتخسران من المواجهة، التعاون هو الخيار الصحيح الوحيد بالنسبة للجانبين”.

وأشار تشاو إلى أنه “خلال الأعوام القليلة الماضية ارتكبت إدارة ترامب أخطاء توجيهية حيث عاملت الصين كمنافس استراتيجي أو حتى تهديد وتبنت سلسلة من الأفعال الخاطئة التي تدخلت في شؤون الصين الداخلية وأضرت بمصالح الصين ما فرض وضعاً خطيراً في العلاقات الصينية الأمريكية لم نشهده منذ تأسيس علاقات دبلوماسية بين البلدين”.