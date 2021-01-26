22086 إصابة و612 وفاة جديدة بفيروس كورونا في فرنسا

باريس-سانا

سجلت السلطات الصحية الفرنسية اليوم 22086 إصابة و612 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد في الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأفادت الإدارة العامة لشؤون الصحة الفرنسية في إحصائية جديدة بأن عدد الإصابات الإجمالي بفيروس كورونا المستجد وصل إلى 3079943 إصابة.

وأضافت أن العدد الإجمالي للوفيات في البلاد بفيروس كورونا وصل إلى 74106 حالات.

وأعلنت السلطات الصحية الفرنسية يوم أمس تسجيل 4240 إصابة بفيروس كورونا المستجد و445 حالة وفاة.

يشار إلى أن فرنسا تأتي في المرتبة السادسة في قائمة الدول المتضررة من جائحة كوفيد 19 بعد الولايات المتحدة والهند والبرازيل وروسيا وبريطانيا.