ظريف: اعتماد اللقاح الروسي في إيران

موسكو-سانا

أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف عن تسجيل واعتماد اللقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا من قبل الجهات الصحية المعنية في إيران.

ونقلت وكالة إرنا الإيرانية للأنباء عن ظريف قوله في موسكو اليوم أن “لقاح سبوتنيك في الروسي المضاد لفيروس كورونا حاز تأييد السلطات الصحية في إيران ونحن نأمل بإمكانية شراء هذا اللقاح قريباً” مضيفاً “نتطلع إلى إنتاج لقاح مشترك بواسطة المؤسسات المعنية الإيرانية والروسية”.

يذكر أن روسيا سجلت رسمياً أول لقاح في العالم مضاد لكورونا في آب الماضي باسم سبوتنيك في حيث قام معهد غامالي للوبائيات والأحياء الدقيقة التابع لوزارة الصحة الروسية بتطويره.