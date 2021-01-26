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الطقس غداً.. أجواء غائمة جزئياً وأمطار متوقعة على المناطق الساحلية

2021-01-26

دمشق-سانا

تستمر درجات الحرارة بالارتفاع غداً لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 5 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي سطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها المسائية أن يكون الجو غداً غائماً جزئياً بشكل عام يتحول إلى غائم أحياناً خلال ساعات المساء والليل على المناطق الساحلية لتصبح الفرصة مهيأة لهطل زخات رعدية من المطر فوق تلك المناطق وتكون الرياح شرقية إلى شمالية شرقية تتحول مساء إلى غربية معتدلة إلى نشطة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة…

منطقة دمشق 15/3
المنطقة الجنوبية 17/4
المرتفعات الجبلية 10/-3
المنطقة الوسطى 12/صفر
المنطقة الساحلية 19/9
المنطقة الشمالية 12/1
منطقة الجزيرة 17/صفر
المنطقة الشرقية 18/1
منطقة البادية 15/صفر

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