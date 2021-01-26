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المالكي: ضرورة تدخل المجتمع الدولي لوقف انتهاكات الاحتلال

2021-01-26

نيويورك-سانا

جدد وزير الخارجية الفلسطينية رياض المالكي مطالبة مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه جرائم الاحتلال الإسرائيلي واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

وشدد المالكي في كلمة أمام مجلس الأمن الدولي عبر الفيديو اليوم على ضرورة تدخل المجتمع الدولي لوقف انتهاكات الاحتلال بحق الفلسطينيين وأرضهم ومقدساتهم والعمل الجاد لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والمتصلة جغرافياً على خط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس.

وأوضح المالكي أن دعم الإدارة الأمريكية السابقة المطلق للاحتلال شجعه على التمادي في جرائمه ومخططاته الاستعمارية المخالفة للقانون الدولي والرامية لتصفية القضية الفلسطينية الأمر الذي يستدعي تدخلاً فورياً لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 2334 الذي يؤكد عدم شرعية الاستيطان ويطالب بوقفه.

وجدد المالكي الدعوة لعقد مؤتمر دولي بمشاركة متعددة الأطراف للتوصل إلى تسوية للقضية الفلسطينية على أساس المرجعيات والمعايير الدولية.

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