مواهب جامعية تقدم عرضاً مسرحياً لتوعية الأطفال بمخاطر كورونا

حمص-سانا

مجموعة من الطلبة المتميزين من أعضاء فريق (مواهب جامعية) تمكنوا مؤخراً من استثمار علومهم الأكاديمية في صناعة عرض مسرحي يحمل طابعاً تثقيفياً توجهوا من خلاله إلى طلاب الصفين الأول والثاني في مدرسة (عكرمة المخزومي) في حمص لتوعيتهم بسبل الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

العرض المسرحي التفاعلي الذي قدمه طلبة من كلية التربية في جامعة البعث يندرج في إطار ربط الجامعة بالمجتمع ودمج الطلبة مع كل الشرائح المجتمعية عبر لقاءات مباشرة تسهم في توسيع المعارف وتعميق التواصل العملي والاجتماعي حسب آلاء الوعر مسؤولة الفريق.

وأشارت الوعر في تصريح لـ سانا الشبابية إلى أن الطلبة يسعون إلى تسخير مواهبهم المختلفة في خدمة المجتمع مستفيدين من كم المعارف التي يتلقونها في مجال دراستهم في كل الاختصاصات.

ونوهت بأن نص العرض الذي كتبته اعتمد لغة بسيطة ومفردات سهلة لحمل فكرة مباشرة يستطيع الأطفال التفاعل معها وتلقيها بشكل جيد.

بدورها اعتبرت الدكتورة راما مندو مدرسة في قسم المناهج إدارة مراكز مصادر التعلم أن تفاعل التلاميذ مع العرض المسرحي الذي يهدف لتوعيتهم بمخاطر كورونا وطرق الوقاية منها أغنى العمل وأثرى أهدافه مشيرة إلى أن مسرحة المناهج التربوية تعد من أهم الوسائل التعليمية التي تحول عملية التدريس التقليدية إلى عملية محببة ومشوقة تكسر حالة الملل لدى الأطفال في حجرة الدرس.

الطالبة زينب سليمان قالت لقد أدينا ادوارنا كأطفال لنقرب فكرة المسرحية للتلاميذ ونعرفهم على خطورة فايروس كورونا والوقاية منه حيث أديت دور الطالبة الملتزمة بإجراءات الوقاية عبر مشاهد تفاعل معها الطلاب بانتباه وحماسة بالغين.

الطالبة عفراء العلي أشارت إلى أن العمل تخللته فقرات رقص وغناء وموسيقا ساعدت على إبهار الفكرة وإيصالها للأطفال الذين أظهروا وعياً بالمخاطر الناجمة عن استهتار الفرد بصحته ونظافته الشخصية.

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