أنشطة فنية وعلمية وتثقيفية لتنمية ذكاءات الأطفال واليافعين

دمشق-سانا

اهتمام كبير استحوذ على عشرات اليافعين ممن تفاعلوا بجدية مع فعالية “ألوان الفكر” التي أقامتها مؤسسة “بيت الإبداع” بالتعاون مع جمعية “غراس” التنموية وجمعية “دفا” بهدف تنمية مهارات وذكاءات الأطفال والناشئة على مدى أيام العطلة الانتصافية.

الفعالية التي تضمنت مجموعة منوعة من الأنشطة التعليمية والتثقيفية والتدريبية تهتم بمختلف أشكال التفكير المنطقي والرياضي والفني وفق ما قالت نسور صافية مديرة “بيت الإبداع” لـ سانا الشبابية مؤكدة أن الأنشطة تركز على تنمية الذكاءات والمهارات وتوجيهها لدى الأطفال واليافعين من عمر 6 سنوات إلى الـ 14 عاماً من خلال تعريفهم بمفاهيم الذكاء المتعدد وتدريبهم على أنواعه الثمانية وفق أحدث النظريات العلمية.

وأضافت الأنشطة مخصصة لتطوير أنواع الذكاء لدى الشريحة المستهدفة مع مراعاة الاختلاف بين اليافعين في القدرات وفي درجة المهارات وهذا يعود إلى أنواع الذكاء المتوافر لديهم ونسبة تفعيل كل منها ولذلك فقد كانت مهمتنا في هذه الفعالية تدريب المشاركين وتنمية ملكاتهم الفردية وتمكينهم من استخدامها وتطويرها.

ولفتت إلى أن الأنشطة التدريبية تتماشى مع مواهب وهوايات كل فرد على حدة وتؤتي ثمارها باستخدام فنون متعددة كالغناء والتمثيل والرسم والحساب وسواها كفقرات أساسية يرتكز عليها التدريب الممنهج ضمن الفعالية.

أنشطة متنوعة تضمنها برنامج الفعالية منها زيارات ميدانية للتعريف بتربية النحل ومنتجاتها وكذلك ورشات لإدارة الكلمة والتعامل مع الأهل والمدرسة والمجتمع إضافة إلى أنشطة الدعم النفسي للأطفال حيث أشارت صافية إلى أنه تمت الاستعانة بمشرفين متخصصين في مختلف المجالات إضافة إلى إقامة نشاطات تفاعلية لتدريب المشاركين على كيفية تحقيق الأهداف في السنة الجديدة من خلال وضع خطة عمل تضمن تفوقهم في المجالات العلمية والعملية.

من جهته بين الطفل سامر الخطيب أنه شارك في الفعالية متدرباً وفق قوله ضمن أنشطة الرسم لينمي ذكاءه الفني حيث شعر في ختام الأنشطة أنه امتلك أدوات وطرقاً جديدة لم يكن قد تعرف عليها سابقاً مبيناً أنه استمتع كذلك بالرحلات الميدانية التي قام بها مع زملائه.

لمياء الرداوي